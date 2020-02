I bisonti della strada hanno un animo gentile e sensibile all'ambiente: Torino ha la sua prima stazione di rifornimento a gas naturale liquefatto

Come primo "atto", subito dopo la cerimonia di inaugurazione della stazione, è stato rifornito di GNL un IVECO S-Way NP (Natural Power), veicolo commerciale pesante con fino a 44 tonnellate di massa a pieno carico. L’operazione di rifornimento è durata pochi minuti e, con un pieno, il mezzo sarà in grado di percorrere 1.600 chilometri, quanto basta per raggiungere da Torino la capitale della Danimarca, Copenaghen. Non solo: un veicolo commerciale alimentato a GNL, rispetto a un suo omologo ad alimentazione tradizionale, produce il 95% in meno di particolato (PM), il 90% in meno di biossido di azoto (NO2) e il 10% in meno di CO2.

"Un’operazione non soltanto commerciale ma culturale, una svolta green che racconta come sia possibile passare dalle parole ai fatti, raggiungendo gli obiettivi prefissati per la transizione energetica della mobilità privata con combustibili rinnovabili e puliti - ha detto proprio Marnati -. La stazione inaugurata oggi è un esempio da esportare in regione in linea con le politiche di decarbonizzazione per migliorare la qualità dell’aria".



“L’obiettivo di Engie è concretizzare soluzioni in ottica di decarbonizzazione e questo progetto ne è un esempio – ha detto Bonvoisin –. Nel Nord Italia vi è un livello altissimo di emissioni di CO2. Parliamo di emissioni che sono prodotte per il 50% dal riscaldamento privato, per il 25% dalle industrie e per il 25% dal trasporto1. Lo sviluppo di una rete di infrastrutture di rifornimento a GNL permette di diminuire gli effetti inquinanti per i trasporti pesanti. Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale, questa soluzione permette anche una diminuzione dell’inquinamento acustico, in quanto i mezzi alimentati con LNG mostrano una maggiore silenziosità rispetto a quelli alimentati a gasolio. ENGIE ha un’attività ventennale in oltre 160 stazioni di servizio in Europa. Questo progetto è un esempio della volontà di rafforzare la nostra expertise nella mobilità sostenibile in Italia”.

“Per la sua attività pionieristica nello sviluppo di un’intera gamma di prodotti alimentati a gas naturale e l’esperienza consolidata nel campo delle trazioni alternative – ha aggiunto Fabrizio Buffa, Iveco Gas Business Development Manager - Iveco svolge naturalmente un ruolo di facilitatore dei processi di diffusione di questo tipo di tecnologia. L’impegno sinergico messo in campo con Engie per la realizzazione di questo progetto virtuoso rappresenta perfettamente la convinzione di Iveco che un lavoro congiunto portato avanti dai diversi player del settore siano determinanti nello sviluppo strutturato e rapido di un trasporto alternativo davvero sostenibile che oggi vede la sua massima espressione con l’impiego del BioMetano”.