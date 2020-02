Empatia, ne parla lo scrittore Nicola Brunialti al Fondo De Mauro

Al Fondo Tullio de Mauro, gestito dalla Rete Italiana di cultura popolare e sostenuto da Fondazione Crt, arriva Nicola Brunialti.

Ha scritto la canzone “Abbi cura di me” con Simone Cristicchi, “Dormono Tutti” per Renato Zero, pubblicato libri per ragazzi e il “Paradiso alla fine del mondo” per raccontare agli adulti il mondo capovolto del 2050 e di un’Europa da cui la gente fugge per raggiungere l’Africa. L’appuntamento, parte del ciclo di incontri Il Potere delle Parole, è per il 21 febbraio alle 18,30. Introdurrà la serata il direttore del Fondo Tullio De Mauro, Antonio Damasco.



L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Se volete potete anche prenotare, scrivendo o telefonando a:

info@reteitalianaculturapopolare.org

Tel 388 3275068 e 393 5766183