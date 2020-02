Metro a Collegno, cantieri definitivi per la fermata in corso Francia

Strade chiuse, percorsi alternativi e nuove e diverse modalità per spostarsi in città. La metropolitana a Collegno sta iniziando a prender vita e i lavori di realizzazione stanno diventando una realtà sempre più concreta, soprattutto per i cittadini che viaggiano tra le diverse vie per arrivare alla propria destinazione, cercando il percorso ideale.



A partire dal 5 dicembre, infatti, giorno in cui hanno preso ufficialmente il via i lavori per la fermata Collegno Centro, alcune vie sono state chiuse, e ora è il turno di una delle strade principali, poiché i cantieri verranno definitivamente installati su Corso Francia. Dalla fine del mese di febbraio, dunque, i lavori occuperanno la carreggiata da via XI Febbraio a via Regina Giovanna, con una corsia per senso di marcia.