Estate 2020, ecco tutte le nuove mete dall'aeroporto di Torino

Il 2020 dell' aeroporto di Torino si apre con il segno meno a causa di diversi scioperi. A gennaio si è registrato un calo di 5 mila passeggeri, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 333 mila utenti.

" Il mese che si è appena chiuso - ha precisato l'A.D di Sagat, Andrea Andorno , oggi in commissione Commercio - è stato il secondo miglior gennaio di sempre ".

A livello generale il 2019 ha visto transitare per lo scalo torinese oltre 3 milioni e 950 mila passeggeri, con una leggera diminuzione (-132.765) rispetto al 2018, quando erano 4 milioni e 84 mila. "L'emergenza Coronavirus - ha spiegato Andorno - sta avendo un impatto negativo su alcuni segmenti del traffico aereo a febbraio, a causa di annullamenti di fiere e meeting, così come la tempesta che ha colpito il nord Europa. Per il 2020 prevediamo di arrivare a 4 milioni di passeggeri".