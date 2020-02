Ugl Piemonte incontra il nuovo direttore regionale dell’Inps

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2020, presso la sede regionale Inps a torino, il segretario regionale Armando Murella, con delegazione direttiva e il segretario provinciale Ugl pensionati Torino, Nunzio Vetrone, ha incontrato il nuovo direttore regionale dell’Inps, la dott.ssa Zambataro.

“Questo importante momento di incontro, si e’ svolto non solo per le presentazioni istituzionali, ma finalizzato al reciproco impegno per la buona riuscita del lancio della nuova modalita’ del servizio Inps. Dal mese di aprile, infatti, a Biella, Alessandria, Novara e Verbania l’accesso utenti agli sportelli non sara’ piu’ libero, ma previo appuntamento”.

“Tale servizio sara’ collegato ad una applicazione, facilmente scaricabile sul proprio smatphone dal play store”, ha dichiarato il segretario Murella. “Con il direttore abbiamo subito simulato una prenotazione, con una procedura molto intuitiva e di facile attuazione: quindi sara’ sicuramente uno strumento in piu’, utile alla risoluzione non solo dele problematiche legate all’affollamento e code agli sportelli, ma soprattutto migliorera’ la qualita’ della prestazione offerta agli utenti”.

Da maggio 2020 si partira’ anche a Torino, Cuneo, Asti e Vercelli.