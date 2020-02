Campo rom di strada Aeroporto Torino: demolito edificio abusivo

Prima di procedere alle operazioni di smantellamento, gli agenti e i servizi sociali della Città hanno convocato la capo famiglia che viveva nell’immobile abusivo, per offrire a lei a i figli minori una soluzione di accoglienza temporanea, come previsto dalle norme in presenza di minori o di fragilità. "La donna - spiega il Comune in una nota - ha declinato l'offerta. Anche gli altri abitanti del campo sono stati preventivamente avvisati dell'odierno intervento di demolizione e di rimozione della macerie".

Dopo le operazioni di chiusura a fine anno dell’insediamento di via Germagnano 10, proseguono nel 2020 nelle aree di strada Aeroporto e via Germagnano le attività finalizzate al superamento dei campi sosta cittadini. "Interventi svolti seguendo un percorso che punta a coniugare legalità a inclusione sociale, come previsto dal nuovo regolamento comunale sui campi nomadi e dall'accordo interistituzionale firmato qualche tempo fa in Prefettura", conclude il Comune.