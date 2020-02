Terapia di coppia: cos’è e vantaggi

La vita odierna è caratterizzata da tensioni e imprevisti che, a lungo andare, possono mettere a dura prova l’armonia di coppia. Per evitare che il rapporto sia interessato da eccessivo logoramento, sempre più persone ricorrono alla terapia di coppia.

Le richieste in merito, negli ultimi anni, sono cresciute notevolmente tra i pazienti che cercano una psicologa a Torino o dintorni. Ma di cosa si parla di preciso quando si chiama in causa la terapia di coppia? Nelle prossime righe, vediamo assieme qualche utile informazione in merito.

Cos’è la terapia di coppia?

Quando si parla di terapia di coppia, si inquadra una forma di psicoterapia - a esercitarla è quindi un professionista che, dopo l’abilitazione che consente di svolgere la professione di psicologo, si è formato per ulteriori 4 anni - che lavora con lo scopo di risolvere i conflitti presenti in una coppia e all’interno delle persone che la compongono.

La terapia di coppia può rivelarsi utile in diversi casi. In questo novero, è possibile citare tutte quelle situazioni caratterizzate da una rottura della fiducia nei confronti del partner. Non si parla per forza di infedeltà: a volte - molte - la fiducia può riguardare la capacità del proprio compagno di vita di sostenere una determinata situazione.

La terapia di coppia può rendersi necessaria anche quando i conflitti diventano quotidiani. Questo vale soprattutto se a scatenarli sono argomenti poco rilevanti. A fare la differenza, però, è soprattutto la loro frequenza.

Un altro caso in cui può risultare utile il ricorso alla terapia di coppia riguarda le difficoltà di comunicazione. Anche se non ci sono conflitti, la sensazione di essere poco compresi dal partner è molto fastidiosa e, grazie al lavoro di un bravo psicoterapeuta, può essere analizzata e risolta.

Terapia di coppia: un percorso adatto a tutte le storie

Quando si chiama in causa la propria coppia - ma anche altre - è frequente l’utilizzo dell’espressione “storia d’amore”. Sì, ogni coppia ha la sua storia e lo stesso vale per i partner, che nel rapporto mettono molto di se stessi, con problematiche che variano a seconda dell’età.

Una buona terapia di coppia, è in grado di gestirle tutte. Giusto per fare un esempio, ricordiamo che un percorso del genere può essere utile nel caso della coppia giovane (sia per quanto riguarda l’età, sia per quel che concerne la durata del rapporto).

In tali frangenti, si ha spesso a che fare con situazioni in cui un partner fa fatica a stare lontano dall’altro. Tutto parte da un desiderio di sicurezza e di amore ma, in situazioni gravi, si può sfociare anche nella dipendenza emotiva, situazione che necessita dell’intervento di uno psicoterapeuta.

La terapia di coppia può rivelarsi utile anche quando il rapporto va avanti da tanto tempo. Se ci si rende conto che i conflitti aumentano e che nel rapporto subentra la freddezza, può rivelarsi utile rivolgersi a un terapeuta per trovare un orizzonte comune.

Questo riguarda anche la sfera sessuale. Con gli anni, il desiderio cambia e, molto spesso, può essere faticoso per i partner parlare di questo argomento. Grazie al lavoro di uno psicoterapeuta, si può portare queste difficoltà in uno studio e “buttare giù” i propri tabù, rendendosi conto che, molto spesso, sono frutto di convinzioni limitanti che non corrispondono alla realtà.

Concludiamo ricordando che, se il partner non intende iniziare un percorso di terapia di coppia, può rivelarsi utile iniziarlo da soli, in modo da portare i cambiamenti frutto di questa scelta anche tra le “mura” del proprio rapporto sentimentale.