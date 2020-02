Chiusura farmacie interne agli ospedali, Sarno (Pd): "L'Ospedale Unico per l'ASL TO5 è l'unico rimedio"

"Come ricordato dal Sindaco di Moncalieri c'è un'unica soluzione per ridurre i costi e mantenere ai massimi livelli il servizio sanitario" prosegue l’esponente Dem "Ossia insistere per abbreviare i tempi dell'ospedale unico, in modo che il personale possa essere convogliato in un unico sportello. Chi vuole osteggiare questo percorso dovrà giustificare anche il perché non si voglia risolvere questo problema. L'Assessore regionale alla sanità in questi primi mesi di mandato ha dimostrato, a parole e con i fatti, di non tenere molto in considerazione il territorio dell'ASL TO5, speriamo che non voglia trattare i territori come figli e figliastri".