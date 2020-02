Moncalieri, finalmente al via i lavori per il canale scolmatore: un'opera da oltre 8 milioni e mezzo di euro

Danni e dissesti come quelli provocati dall'alluvione del novembre del 2016 non saranno più possibili. Dopo una lunga attesa, a Moncalieri partono finalmente i lavori per il canale scolmatore, un'opera attesa da almeno 20 mila persone.

Il costo dell'opera supererà gli 8 milioni e mezzo di euro, 6 dei quali solo per il primo lotto. In questi giorni sono partiti i primi cantieri, con la costruzione della strada di accesso: l'opera (che avrebbe dovuto iniziare già nel settembre dello scorso anno) si realizzerà nel tratto compreso tra lo sbocco del canale della Ficca e i ponti sul Po.

Lo scolmatore sarà lungo 300 metri e parallelo alla linea ferroviaria, con stazioni di sollevamento create apposta per evitare che, in caso di piena, le acque delle fogne non scarichino correttamente e finiscano per allagare le zone lungo l’asse di corso Savona e strada Genova, a Borgo Aje e Borgo Vittoria.

Come capitò in quel dannato novembre 2016, creando i danni che tutti ricordiamo assieme a quelli arrecati dall'esondazione del Chisola.