Malati nelle carceri, ecco la situazione in Piemonte. L'appello del sindacato Polizia Penitenziaria: "A rischio sia i detenuti che il personale"

Due detenuti su tre sono malati, tra i 25mila e i 35mila sono affetti da Epatite C, in aumento gli Hiv positivi (6.500) e tubercolosi, almeno un migliaio i detenuti con problemi mentali nelle celle di istituti normali e 1200 in istituti specifici. Sono questi in sintesi i dati del dossier che il Sindacato Polizia Penitenziaria ha consegnato nell'incontro al Ministero della Salute dedicato ai problemi della sanità penitenziaria. E che vanno a sommarsi ai casi di suicidio dietro le sbarre e alle difficoltà per chi deve vigilare sui detenuti a seguito delle carenze di personale.

Per quanto riguarda il Piemonte, i numeri della ricerca dicono che sono 324 le persone affette da piaghe da decubito o malattie dermatologiche, mentre altri 254 manifestano malattie renali o dell'apparato urogenitale. Sono 224 le persone affette da malattie neurologiche o del sistema nervoso centrale, mentre 193 sono affette da malnutrizione, 181 da diabete, 155 da anemia (o simili), 132 da cardiopatie ischemiche, mentre 89 mostrano una cardiopatia organica. E non mancano le vasculopatie periferiche (128 casi) e le malattie endocrine (100).

"Questi dati – commenta Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. - sono allarmanti e mettono a rischio la salute dei detenuti e del personale penitenziario. Il carcere è territorio tra infettivologia e psichiatria con i continui casi di suicidio ed autolesionismo. Ci associamo all'appello dei medici per un piano straordinario di prevenzione delle malattie infettive che coinvolga il personale in servizio. Pertanto è indispensabile per queste categorie di detenuti una carcerazione diversa in strutture specifiche che si occupino di curare prima di ogni cosa. Non si può sottovalutare – aggiunge – che la situazione in tutte le carceri è diventata esasperante per il personale che specie per il sistema “celle aperte” non è in grado svolgere il suo lavoro e non ha alcuno strumento di prevenzione per la salute."