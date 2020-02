Champions League: si avvicina Lione - Juventus

La Champions League entra nel vivo e ripropone lo scontro tra Juventus e Lione. I due club si sono già scontrati numerose volte negli anni precedenti: sono 5 i match negli ultimi 6 anni che hanno visto protagonisti il club bianconero e quello francese.

Il primo di questi incontri ha avuto un sapore diverso. Era il 2014 e la Juve, guidata da Antonio Conte, non era riuscita a qualificarsi nella fase finale della Champions League: l'Europa League è stata il teatro delle prime sfide del nuovo millennio. Vincitori? I bianconeri sia all'andata che al ritorno con gol di Bonucci e Andrea Pirlo.

La Juventus ha incontrato il Lione anche in Champions League durante la fase a gironi della stagione 2016/17. La Vecchia Signora si è imposta per 1 a 0 in Francia, per poi pareggiare in casa al ritorno a pochi minuti dalla fine del match.

Juventus: la Champions darà nuova verve?

Qual è lo stato di forma dei due club? La Juve ha inanellato solamente due vittorie nelle ultime 5 partite, pareggiando con il Milan e perdendo in trasferta con Napoli e Verona. La squadra guidata da Sarri sembra aver perso lo smalto di inizio campionato. Tuttavia, la Juventus ha sempre mostrato i denti in Champions League e non è detto che i bianconeri non abbiano già la testa alla competizione europea dopo gli 8 scudetti vinti consecutivamente.

La Juve in Champions League ha, infatti, un altro ruolino di marcia. I bianconeri sono arrivati primi nel girone da imbattuti giocando un buon calcio e vincendo con prestazioni convincenti. Sono 5 le vittorie nelle 6 partite della fase a gironi, con un pareggio ottenuto con l'Atletico Madrid per 2 a 2. I ragazzi di Sarri e Ronaldo sono pronti a vivere la fase finale da protagonisti. Riusciranno a replicare lo strepitoso risultato ottenuto dall'Atalanta contro il Valencia?

Lo stato di forma del Lione

Rudi Garcia è una vecchia conoscenza del campionato italiano. L'allenatore ha guidato la Roma per un paio di anni sfiorando la vittoria del campionato con prestazioni convincenti. Il francese adesso siede sulla panchina dal Lione e sfida i bianconeri per l'ennesima volta.

Anche il Lione non sta attraversando un periodo facile in campionato. La squadra francese ha vinto solo una partita nelle ultime 5, tra l'altro in Coppa di Francia. Per il resto, 2 pareggi di cui uno scialbo 0 a 0 con l'Amiens in casa e due sconfitte con PSG e Nizza in trasferta.

Attualmente il Lione naviga a metà classifica: 9° posto con 33 punti, in una competizione, la Ligue 1, che non si è mai contraddistinta per la grande qualità delle squadre. Oggettivamente, il campionato francese è nettamente inferiore rispetto alla Serie A.

Nelle 4 partite precedenti in cui Juventus e Lione si sono scontrate, la squadra francese non ha mai vinto e ha segnato solamente 2 gol contro i 5 del club bianconero.

Le formazioni

Il Lione si presenta orfana di Depay, rottura del crociato e probabile stagione finita, il giocatore più influente della formazione francese. La Juventus ha recuperato Capitan Chiellini in difesa, Khedira e Douglas Costa rimane in dubbio. Tuttavia, il club bianconero ha perso per infortunio Pjanic nella sfida contro il Brescia.

Come scenderanno gli undici in campo? Maurizio Sarri non rinuncerà di certo a Ronaldo: il campione portoghese è in uno stato di forma eccezionale ed è difficile farne a meno. Quali saranno i suoi compagni di reparto?

Il ballottaggio tra Higuain e Dybala è sempre attuale, ma sembra orientato verso il numero "Diez" che sta mostrando uno stato di forma invidiabile. I due pali saranno protetti da Szczesny, in difesa potrebbero trovar spazio Bonucci e De Ligt. Le chiavi del centrocampo saranno affidate probabilmente a Rodrigo Bentancur, diventato l'intoccabile di Mister Sarri.

E il Lione? Rudi Garcia adotterà una difesa a quattro con due centrali di centrocampo: l'obiettivo è arginare l'ondata offensiva degli attaccanti della Juventus. Garcia punterà su Terrier e Traorè per insidiare e cercare di scardinare la difesa bianconera.

Ci dobbiamo aspettare un'altra Juventus in Champions League? Questo è quello che sperano le migliaia di tifosi bianconeri che saranno incollati allo schermo mercoledì sera.