Rinviata a data da destinarsi la tavola rotonda "Ultime proposte di riforma del processo penale, tra giustizialismo e garantismo"

A seguito dell'ordinanza emanata dal Ministero della Salute, in accordo con la Regione Piemonte, per contenere gli effetti del coronavirus, la tavola rotonda "La riforma del processo penale, la tutela dei diritti individuali e il funzionamento

del nostro sistema giudiziario", in programma sabato 29 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso Sala delle Colonne di Palazzo Civico, è stata rinviata a data da destinarsi.