Il centro CAMERA di Torino chiuso fino al 29 febbraio: attività in calendario annullate

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia sarà chiuso al pubblico da oggi, 24 febbraio, a 29 compreso, in ottemperanza ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti – e in particolare all’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del .

Non sarà quindi possibile visitare le mostre in corso “Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori dalla Collezione Bertero” e “Biomega. Multiverso”. Le attività previste in calendario sono annullate, così come la presentazione del libro "Album" di Nicola Nunziata, in programma giovedì 27, rimandato a data da destinarsi.



La direzione assicura che "eventuali modifiche alle misure disposte verranno attuate e comunicate con tempismo".