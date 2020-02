Sospesi tutti gli spettacoli ed eventi nei teatri Erba, Alfieri e Gioiello di Torino

Tutti gli spettacoli ed eventi in programma dal 24 al 29 febbraio nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello del circuito Torino Spettacoli sono temporaneamente sospesi in osservanza dell’ordinanza del Ministro della salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte in relazione alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, che prevedono appunto la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa.

Questa settimana i palchi avrebbero dovuto ospitare "Se devi dire una buglia dilla grossa", dal 27 febbraio al 1° marzo, al Teatro Alfieri, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini; "La cena dei cretini", al Teatro Erba il 28 e 29 febbraio, con Nino Formicola e Max Pisu.

Per informazioni Torino Spettacoli invita il pubblico a scrivere a info@torinospettacoli.it, contattare il numero 011.6615447 (dalle 10 alle 17) o consultare il sito www.torinospettacoli.it.