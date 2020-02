Le Case del Quartiere non si arrendono (del tutto) al Coronavirus: restano servizi e attività in piccoli gruppi

Anche i presidi territoriali per antonomasia, le Case del Quartiere di Torino, sono corse ai ripari per l'emergenza Coronavirus. Ma, se molte attività che richiedono medie e grosse affluenze sono sospese dall'ordinanza ministeriale, alcuni servizi di accoglienza e ristoro rimarranno comunque attivi per tutta la settimana.

La Cascina Roccafranca (via Rubino 45) ha sospeso gli eventi aperti al pubblico, come la "Notte dei racconti", oggi pomeriggio, alle 16.30; l'incontro organizzato da Sportidea Caleidos per il lancio del progetto "Se non ora, adesso: il pianeta non può attendere", giovedì 27 alle 21; "Viaggiatori in poltrona" e "Mille e una storia. Sessione aperta di psicodramma", il 28; "Leggermente in blu", domenica 1° marzo. Sono inoltre annullate le feste private e tutte le attività del progetto "Fa bene".

La Cascina resterà comunque aperta al pubblico. Come comunicato nella giornata di ieri, "sarà possibile partecipare alle attività corsistiche e laboratoriali, che proseguiranno solo a discrezione dei singoli gestori dei corsi, i quali si occuperanno di comunicare eventuali sospensioni ai loro iscritti". Per preservare la salute dei bambini, lo Spazio Infanzia e la ludoteca resteranno chiusi fino al 29 febbraio, salvo ulteriori disposizioni. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo Spazio Accoglienza: 011 01136250.

Per quanto riguarda la Casa nel Parco di Mirafiori Sud (via Panetti 1), sono sospese tutte le attività aggregative e culturali (eventi pubblici, ludoteche, doposcuola) fino al 29. Rimangono invece aperti con consueti orari gli uffici della Fondazione della Comunità di Mirafiori, il servizio di sportelli sociali e l'attività di ristorazione alla Locanda nel Parco. Sarà possibile partecipare alle normali attività corsistiche per piccoli gruppi, che proseguiranno a discrezione dei singoli gestori dei corsi, i quali si occuperanno di comunicare eventuali sospensioni ai loro iscritti. "Augurandoci - ha scritto la Fondazione in un post su Facebook - di rimanere uniti anche in questa situazione, in qualità di comunità che reagisce alle emergenze fianco a fianco, come ogni giorno, anche nella distanza a cui siamo momentaneamente costretti".

La Casa del Quartiere di San Salvario (via Morgari 14) terrà aperti uffici, sportelli e servizi per la cittadinanza, servizi, l'attività di bar-ristorante e i corsi per piccoli gruppi. Sono invece annullati eventi, attività per bambini e ragazzi, ludoteca, feste e tutte le manifestazioni a libero afflusso di pubblico.

La Casa del Quartiere Barrito (via Tiepice 23/C) manterrà aperto il bar ristorante "aumentando tutte le cautele per avventori e lavoratori". Garantito anche il servizio alberghiero della foresteria e quello dei bagni pubblici, nei consueti orari. E' annullato il concerto di Olga del Madagascar previsto per giovedì sera, così come sono sospese tutte le attività dell'Università della Terza Età.

I Bagni Pubblici di Via Agliè in Barriera di Milano restano a disposizione con il servizio docce, gli sportelli sociali e la ristorazione. "Rimaniamo quindi aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, come di consueto - annunciano -. Certi che tutti insieme, come comunità, sapremo affrontare questa emergenza senza interrompere le relazioni di cui ci nutriamo ogni giorno ed evitando ulteriori problematiche".

Anche Più SpazioQuattro a San Donato (via Saccarelli 18) sospende la Ludoteca dei Girini e l'evento legato al Carnevale previsto per mercoledì 26, così come le attività del progetto Fa bene, l'incontro con il direttore del Museo A come Ambiente - MAcA Paolo Legato, venerdì 28, lo spettacolo teatrale di Compagnia 3001 sabato 29 e tutte le feste private.

Infine, l'Hub Cecchi Point (via Cecchi 17) manterrà solo operativi uffici e sportelli, annullando eventi pubblici e feste, in attesa di "ulteriori aggiornamenti quindi la situazione potrebbe variare in ragione di maggiori specifiche o restrizioni da parte delle autorità pubbliche".