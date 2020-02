Protezione Civile, da Fondazione Crt 500mila euro per comprare nuovi veicoli

Le organizzazioni di volontariato non profit, che svolgono attività di Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta, possono richiedere contributi alla Fondazione CRT, per un ammontare complessivo di 500.000 euro, per l’acquisto di nuovi veicoli idonei al trasporto di persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale.

È infatti aperto fino al 16 marzo (sul sito www.fondazionecrt.it) il bando “Mezzi Protezione Civile”, che assegna contributi fino a un massimo di 20.000 euro per l’acquisto di veicoli di tipologia pick up e, da quest’anno, di 10.000 euro per l’acquisto di veicoli di altra tipologia.