Commercio, Ruffino (FI): "Appendino fa cassa con il via libera ai supermercati"

"La giunta Appendino è alla canna del gas: non sa più che cosa inventarsi per tappare le falle sempre più vistose del bilancio comunale. Ecco allora l'ultima trovata;: autorizzare l'apertura di un supermercato nell'area ex Fiat di via Bramante dove peraltro esiste già un supermercato": questa la dichiarazione dell'on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"E dire che fra i loro cavalli di battaglia in campagna elettorale, i Cinquestelle avevano anche la guerra alla grande distribuzione perché, dicevano, ha distrutto posti di lavoro facendo chiudere i negozi di prossimità. In campagna elettorale, però, mai avrebbero immaginato di trovarsi con l'acqua alla gola. Ecco il coniglio uscito dal cilindro: un nuovo supermercato e 2,2 milioni di oneri di urbanizzazione arrivano nelle casse polverose del Comune".

"Alla giunta Appendino poco importa se due supermercati attaccati l'uno all'altro comportano distruzione di posti di lavoro anche a causa, fra l'altro, di una concorrenza spietata sui prezzi. L'area ex Fiat di via Bramante andava sicuramente riqualificata, immaginando però una destinazione d'uso più in linea con il nuovo vangelo "green" tanto caro a Cinquestelle. Ma quando i soldi scarseggiano anche i principi vengono messi in soffitta".