Coronavirus, Frediani (M5S): "In crisi le realtà culturali, serve sostegno da parte della Regione"

"L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio molte realtà economiche nella nostra Regione, in diversi settori. Tra i più colpiti figura, senza dubbio, quello delle piccole realtà culturali", sottolinea Francesca Frediani, capogruppo del M5S in Regione Piemonte.

"Chiederemo, fin dalla prossima discussione di bilancio previsionale della Regione, la necessaria attenzione anche per le piccole e micro imprese che operano in ambito culturale. Lavoratori poco tutelati anche nella normalità, che a maggior ragione sono più a rischio in situazioni emergenziali come quella che sta attraversando la nostra regione".

"Serve la collaborazione di tutte le istituzioni per attuare misure straordinarie e definire misure strutturali, trovando la disponibilità di risorse soprattutto per le piccole realtà che rischiano di non risollevarsi dopo questo momento di crisi".