Lotta alla droga, la polizia arresta tre pusher

Gli agenti delle pattuglie “Falco” hanno individuato oggi due appartamenti utilizzati dai pusher per occultare e confezionare dosi di droga.

In un appartamento di via Don Bosco sono stati tratti in arresto due cittadini stranieri provenienti dal Gambia, entrambi nati nel 1995. I due, a seguito della perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di stupefacenti, sono stati trovati in possesso di 15 involucri contenenti 200 grammi circa di marijuana e due buste più grosse, contenenti ulteriori 500 grammi circa di marijuana.

Nel corso della perquisizione sono stati anche sequestrati un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1045 euro in banconote di vario taglio.

Nel frattempo, altri operatori dei "Falchi" hanno fatto irruzione in un appartamento in via Cigna, dove hanno arrestato un senegalese di 30 anni. L'uomo, all'arrivo degli agenti, ha buttato della cocaina nel water. Gli agenti sono riusciti a recuperare 23 dosi di droga già confezionate, oltre a tutto il materiale per la preparazione delle dosi (rotoli di cellophane, forbici, bilancino elettronico) nonché la somma in contanti di 2.050 euro.