"Se non potete venire a teatro, sarà il teatro a venire da voi": ritorna la web serie "Colpo di scena"

"Il nostro teatro è vivo e continua a lavorare, producendo idee, provando spettacoli, ideando iniziative, in attesa di riaprire al più presto le nostre porte". E' così la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino lancia un messaggio di positività e fiducia in mezzo alla crisi del settore culturale per l'emergenza Coronavirus. E, per riaffermare la propria presenza nonostante l'impossibilità di fare spettacoli, ha scelto ti riportare sul web la serie "Colpo di scena", che racconta la vita di attori e teatranti, on line sulla pagina Facebook a partire da oggi, sabato 29 febbraio, alleore 16.30.

Da un'idea di Luca Briatore, si tratta della prima sit-com dedicata al teatro. Girata negli spazi della Casa del Teatro e incentrata sulla vita quotidiana di un gruppo di attori e tecnici, è stata immaginata per essere diffusa attraverso internet. "Oggi, in un momento imprevedibile come quello che sta vivendo il nostro Paese, costretto in casa da una serie di misure restrittive - spiega la Casa del Teatro -, 'Colpo di scena' si rivolge a tutti per lanciare un messaggio di ottimismo, di amore per il teatro, e per invitare il pubblico a tornare al più presto alla normalità".