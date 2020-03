Individuato un outlet del rubato, i carabinieri denunciano tre persone a Candia

Denuncia per furto aggravato anche a Torino, in questo caso per sei cittadini nigeriani residenti in corso Vercelli. Hanno rubato energia elettrica: ad accorgersene è stato il personale della società Iren, che ha notato una discrepanza tra consumi effettivi e numero di kw pagati.

Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno individuato un pusher, un 19enne, a San Benigno Canavese: è stato trovato in possesso di oltre 15 grammi di marijuana.