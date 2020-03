"Scena 1313, fantastiche storie di donne ordinarie e straordinarie" A Bardonecchia

"Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti". Lo ha detto Ginger Rogers. Le donne ritratte in questo spettacolo si espongono in prima persona, parlano delle loro battaglie pubbliche e private, delle contraddizioni e delle paure che le hanno rese icone di un’epoca da loro modificata.

Entreremo insieme dietro le quinte di vite ordinarie e straordinarie: Eleonora Duse, Rosa Parks, Marie Curie, Maria Montessori, Coco Chanel, Maria Callas fino a Lady Diana e Malala Yousafzai. Di Estemporanea Ensemble spettacolo ideato e curato da Lucia Margherita Marino.