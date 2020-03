Una Fiat 500F realizzata interamente in Lego esposta al Motor Village

Ci sono voluti 189.032 mattoncini Lego e 830 ore di lavoro per realizzare lo spettacolare modello in scala 1:1 della mitica 500F che per tutta la settimana sarà esposta al Mirafiori Motor Village di Piazza Cattaneo, a Torino.

Ora è a disposizione di tutti – famiglie, curiosi, clienti, collezionisti e appassionati­ - per un selfie. La 500F è gialla, ha il volante originale, il tettuccio apribile e sul portapacchi monta una vecchia valigia. Tutti gli appassionati dei famosi mattoncini potranno sedersi all'interno dell’abitacolo e scattare una foto.

La 500 esposta al Mirafiori Motor Village è stata realizzata per presentare il nuovo set Fiat 500 Lego Creator Expert, che sarà a breve in vendita anche nel flagship store di Piazza Cattaneo e che celebra una dei simboli del Made in Italy più famosi nel mondo, oltre a rendere omaggio alla leggendaria “Dolce Vita”.