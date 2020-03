Comune di Torino: entro l'estate lavoro a tempo determinato per 85 disoccupati

Entro la fine dell’estate 2020 nuovi posti di lavoro a tempo determinato per 85 disoccupati – o soggetti delle fasce fragili – all’interno di servizi legati al Comune di Torino. Le tempistiche sono state fornite questa mattina, in commissione Servizi Sociali, durante l’aggiornamento sui progetti di pubblica utilità legati al bando regionale POR FSE 2014/2020.

La misura a sostegno dell’occupazione, presentata ad aprile 2019 dall’ex assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero, ha subito uno stop temporaneo a causa del cambio di giunta in piazza Castello. A gennaio 2020 la Regione ha annunciato di aver accolto 75 progetti di inserimento lavorativo, di cui tutti i 23 presentati dalla Città di Torino per un totale di 85 disoccupati.

“Le assunzioni – ha spiegato l’assessore comunale ai Servizi Sociali Sonia Schellino – saranno a tempo determinato di sei mesi. Rispetto a prima è un bel passo in avanti, dal punto di vista del curriculum: un conto è inserire un tirocinio formativo, un altro un lavoro vero e proprio”.

Palazzo Civico, prima di avviare i progetti, è in attesa che la Regione finanzi completamente il capitolo di spesa del bando regionale POR FSE 2014/2020: i 23 comunali richiedono una copertura finanziaria di 941 mila euro. L’ipotesi degli uffici di piazza Palazzo di Città è che gli stanziamenti di copertura vengano fatti con la legge di bilancio regionale, partendo con la messa “a bando” dei posti di lavoro già giugno 2020.

Gli 85 profili che la Città di Torino cerca, che verranno poi impiegati all’interno di enti partner, sono di natura varia: si va da figure amministrative e di segreteria nelle biblioteche civiche, musei, Borgo Medievale, archivio edilizio,… fino ad operai per lavori di manutenzione nella case Atc. Per avere la possibilità di ottenere l’occupazione sarà sufficiente presentarsi al centro per l’impiego e, tramite curriculum, verranno fatte le selezioni.

Degli 85 posti il 30% sono riservati a persone svantaggiate in carico ai servizi sociali, mentre la restante parte a disoccupati da oltre 12 mesi che abbiano compiuto 30 anni.