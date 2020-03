Politiche sociali, Canalis (Pd): "Cirio taglia la spesa e colpisce le fragilità"

“Oggi in IV Commissione abbiamo appreso che sul versante delle fragilità sociali la Giunta Cirio non solo non aumenta la spesa ma addirittura la riduce. Infatti, la spesa storica destinata alle tre tipologie di fragilità (domiciliarità per non autosufficienti, psichiatria e disabilità gravi) era di 57 milioni e 400mila euro. Nel bilancio di previsione 2020, invece, ci sono solo 55 milioni. Inoltre, gli ulteriori 15 milioni programmati dalla Giunta Chiamparino nel 2020 per i territori fuori da Torino città ora risultano essere solo 5”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, a margine dei lavori della IV Commissione in cui si è discusso del Defr e del Bilancio di previsione.

“Come Pd chiediamo un innalzamento della spesa sociale per poter estendere il modello torinese di cure domiciliari, senza penalizzare i pazienti che già ne beneficiano. Invece, la Giunta Cirio non solo sposa il concetto del livellamento al ribasso ma taglia anche la somma di denaro da ripartire" conclude l'esponente dem.