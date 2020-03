Cambia la data della Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile di basket: appuntamento a Moncalieri dal 17 al 19 aprile

Forse questa è davvero la volta (e la data) buona. Dopo il rinvio deciso ieri dalla Lega Basket, causa emergenza coronavirus, la Final Eight di Coppa Italia della Serie A2 femminile, in programma a Moncalieri, ha trovato finalmente una soluzione bene accetta da tutti.

L'evento, inizialmente in programma da venerdì 6 a sabato 8 marzo, era stato spostato al primo weekend di aprile, salvo trovare la contrarietà della Pms, società organizzatrice, perché Il PalaEinaudi non sarebbe stato disponibile. "In quella data l'impianto è già prenotato per un'altra manifestazione - ha spiegato Giovanni Paolo Terzolo, fondatore di Pms - stiamo valutando se spostarci in concomitanza con le finali di A2 maschili dal 19 al 23 aprile o anticipare a fine marzo”.

Alla fine, d'accordo con la Lega Basket, si è trovata una soluzione a metà strada. Si giocherà a Moncalieri dal 17 al 19 aprile, con cerimonia di apertura la sera del 16, nella suggestiva location del Castello Reale.

A prendere parte alla manifestazione saranno Akronos Moncalieri, Parking Graf Crema, Ecodent Point Alpo e Mapp Tools Blackiron Carugate, La Molisana Campobasso, E-Work Faenza, Credit Agricole La Spezia e La Bottega del Tartufo Umbertide.