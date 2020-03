L'emergenza coronavirus fa rinviare Just The Woman I am

Rinviata Just the Woman I Am. La situazione attuale ha fatto sì che la manifestazione a favore della ricerca universitaria sia stata costretta a fermarsi, ma solo per poco.

Università di Torino, Politecnico di Torino e Centro Universitario Sportivo torinese sono già al lavoro per riprogrammare il nuovo appuntamento con responsabilità e massima attenzione alla salute. Anche a seguito dello slittamento della riapertura delle scuole e degli atenei, ad oggi non sussistono le condizioni per immaginare piazza Castello gremita dalla marea rosa che ormai caratterizza da anni la giornata dell’8 marzo.

Ma Just the Woman I Am non si ferma e l’obiettivo è dare un nuovo appuntamento.

Le quote versate per la donazione saranno ovviamente considerate valide per la nuova data e la welcome bag potrà essere ritirata, come previsto dal programma, a partire da mercoledì 4 marzo, fino a sabato 7 marzo, presso la sala della Regione Piemonte con ingresso da via Garibaldi 2 (quasi angolo Piazza Castello), nei seguenti giorni e orari:

dal 4 marzo al 6 marzo dalle 10.45 alle 20

sabato 7 marzo dalle 10 alle 20

Un invito rivolto a chi ha già ritirato la maglietta: quello di indossarla domenica 8 marzo, scattare un selfie e postarlo sui propri canali social alle ore 16 con gli hashtag #conlei #torinodonna #justthewomaniam. La festa è solo rinviata!

Infine la delicata situazione sanitaria ha costretto gli organizzatori a posticipare anche il convegno scientifico che sarà riprogrammato nel mese di ottobre 2020, mentre la lezione concerto “Ritratti di Signora” si svolgerà contestualmente alla manifestazione.