Ritorna Flashback OPERA VIVA con la fotografia Rubber Tire, First Lesson di Maïmouna Guerresi

Torna anche per il 2020 la narrazione artistica di Flashback OPERA VIVA in piazza Giovanni Bottesini a partire da giovedì 12 marzo alle ore 18.30 con la fotografia Rubber Tire, First Lesson dell'artista italo-senegalese Maïmouna Guerresi.

Alla sua ottava edizione, Opera Viva porterà artisti di tutto il mondo in Barriera di Milano a partire dal 12 marzo fino alla fine dell'anno. Si alterneranno, così, sul manifesto 6x3 della piazza, diverse opere che accompagneranno le persone nella loro vita quotidiana, offendo a tutti, senza discriminazioni, un racconto artistico perché il fondamento della cultura, grazie alla quale alimentiamo la nostra umanità, non è l’attività pratica ma la libertà dello spirito e i Ludens - titolo dell’edizione 2020 della fiera d’arte Flashback - sono tutti gli individui pienamente liberi e coscienti di poter agire sul mondo ricreandolo, giorno dopo giorno, in qualsiasi condizione, attraverso la creatività.