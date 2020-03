Coronavirus, il 7 marzo gli attivisti del Pci davanti ai presidi sanitari "per difendere la Sanità pubblica"

Campagna nazionale organizzata dal PCI in vista del 7 MARZO: gli attivisti si ritroveramnno davanti ai presidi sanitari per difendere la sanità pubblica e ribadirne la gratuità e la qualità. " L’epidemia da Coronavirus, con la quale il nostro Paese è chiamato a fare i conti, sottolinea vieppiù l’imprescindibilità di una sanità pubblica, gratuita, di qualità", spiegano i responsabili dell'iniziativa.

E ribadiscono i nodi: "criticità come quelle che attengono alle liste d’attesa, al servizio di pronto soccorso, ai ticket, che per tanta parte dell’utenza rappresentano una sorta di cartina di tornasole del funzionamento del sistema, quelle che attengono alla tutela ed alla valorizzazione del lavoro in sanità, pubblica e privata, che in questi anni registra un progressivo inaccettabile arretramento".