La Libreria Belgravia concede gratis i suoi spazi: "Per stare insieme nonostante il Coronavirus"

Spazi gratis a disposizione, che sia per un corso di scacchi, una riunione di condominio o semplicemente lo studio in vista degli esami. E' l'idea avuta di Luca Nicolotti, titolare della Libreria Belgravia di Torino (via Vicoforte 14/d), che per questa settimana concederà senza alcun costo l'utilizzo della sala polivalente generalmente impiegata per presentazioni letterarie o altri eventi.

Un modo per rilanciare le attività di gruppo nonostante l'emergenza Coronavirus, soprattutto considerando la chiusura di molti altri luoghi aggregativi nei giorni scorsi.

"Avete i figlioli a casa da scuola? Se organizzate un gruppo di bambini o di ragazzi con una mamma o un genitore, noi vi accogliamo e vi diamo spazio per fare attività o anche solo stare insieme", spiega. Lo stesso vale per gli universitari, con l'attività didattica sospesa e lo slittamento della sessione esami: "abbiamo 40 sedie a disposizione per voi. Noi mettiamo a disposizione lo spazio, voi tornate a uscire e stare insieme".