Quest’anno l’ufficio private della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura compie 10 anni. Per festeggiare, la Banca ha azzerato le commissioni di ingresso su tutti i fondi comuni di investimento fino al 30/06.

Nato il 1 giugno del 2010, l’Ufficio contava all’epoca su due persone; oggi gli addetti sono cinque e si dedicano alla ricerca delle migliori soluzioni di investimento per patrimoni medio grandi.

Con Mauro Benedetti, responsabile dell’Ufficio fin dall’inizio, tracciamo un breve riepilogo di questi anni.

Come è cambiato il mondo del risparmio in questi ultimi 10 anni?

Per i risparmiatori italiani, da sempre abituati a investire soprattutto in Btp e obbligazioni bancarie, il cambiamento è stato quanto mai profondo e impegnativo.

E la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura come ha affrontato questo mutamento?

Scegliendo come strategia la diversificazione e andando a costruire portafogli su misura in base al grado di rischio scelto dal cliente. La cosa importante che cerchiamo di fare è continuare a leggere, a studiare, per cogliere le diverse opportunità offerte dal contesto finanziario internazionale.

Come è andato l’ultimo anno e cosa possiamo aspettarci per il 2020?

Il 2019 ha avuto un andamento positivo che ha permesso di beneficiare del trend positivo e della ripresa in atto, a chi ha mantenuto gli investimenti fatti e a chi ha fatto il proprio ingresso sui mercati finanziari. I prodotti di risparmio del Gruppo Cassa Centrale, collocati dalla nostra banca, hanno saputo cogliere le opportunità che si sono presentate, generando rendimenti interessanti.

Nel 2020 le Banche centrali continueranno comunque a coprire un ruolo fondamentale per l’andamento dei mercati, supportando una crescita mondiale che permane stazionaria, senza grossi slanci né in positivo né in negativo.

Diventa quindi indispensabile ricorrere a strumenti d’investimento che sappiano cogliere nuove opportunità di rendimento, garantendo al contempo diversificazione e flessibilità.

Noi stiamo guidando, già in questa prima fase dell’anno, i nostri clienti a impostare il proprio portafoglio titoli in modo che possa cogliere le migliori opportunità sul mercato.

Per maggiori informazioni cerca la filiale Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura più vicina.