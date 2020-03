A Torino giovedì l'evento "Il lavoro delle donne"

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Cgil Torino e Sicurezza e Lavoro organizzano l’evento “Il lavoro delle donne”, in programma giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00 alla Camera del Lavoro di via Pedrotti 5 a Torino.

Introduce Elena Petrosino, segretaria Cgil Torino; interviene Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro; conclude Tania Scacchetti, segretaria nazionale Cgil.

"È un’occasione - spiegano gli organizzatori - per riflettere sul ruolo e sull’affermazione dei diritti della donna nel mondo del lavoro, anche ascoltando le testimonianze dirette di alcune delegate sindacali che intervengono all’incontro".

L’evento inizia con l’assegnazione del Premio Cinematografico “Donne e Lavoro” – promosso da Sicurezza e Lavoro, Cgil, Dams, Non Profit Women Camp e Udu – e la proiezione del filmato vincitore.

Presentato lo scorso dicembre a Torino, in occasione della decima edizione delle Settimane della Sicurezza, il concorso era rivolto a video (documentari, reportage giornalistici oppure opere di mobile journalism) della durata massima di 30 minuti, realizzati da registe e registi che vivono o lavorano in Italia, che raccontano il lavoro “al femminile”: le tutele e i diritti, anche quando vengono violati o ignorati, le competenze, le potenzialità, la professionalità, i desideri e/o le difficoltà nell’autorealizzazione, ecc.