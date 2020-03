Coronavirus, Costanzo e Frediani (M5S): "Unico grande investimento da fare il potenziamento della sanità pubblica"

“L’emergenza che sta purtroppo vivendo il nostro Paese in queste settimane deve essere l’occasione per rivedere le priorità sugli investimenti del nostro Governo”. Così la deputata torinese Jessica Costanzo (M5S) in una nota.

“Vista la richiesta sempre più pressante di nuovi posti letto negli ospedali italiani - spiega Costanzo - ecco che l’unica grande opera in questo momento storico deve essere il potenziamento dei fondi per la sanità pubblica. Occorre dirottare i capitoli di spesa delle grandi opere inutili, che cementificano il territorio nazionale, alla Sanità di ciascuna Regione. Altroché cantieri senza vincoli, in favore di tangentisti e ‘Ndrangheta”.