Fondo regionale non autosufficienza, Preioni (Lega) attacca il Pd: "Ci sono o ci fanno?"

“Le minoranze in Consiglio regionale hanno duramente attaccato l’assessore al wellfare Chiara Caucino - dichiara il Presidente gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni - Contestano la decisione di trasferire 5 milioni di euro dal Fondo extra Lea al Fondo regionale della non autosufficienza".

"Come abbiamo già ampiamente spiegato, in precedenza, sul totale dei 55 milioni del fondo extra LEA, circa 22 milioni venivano erogati ad esclusivo beneficio della Città di Torino, senza nessuna giustificazione. La decisione è stata quindi presa per dare maggiore equità nell'erogazione dei servizi domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti di tutto il Piemonte, #primaipiemontesi, ma tutti però".

"Inoltre il Pd continua a sostenere che il taglio per la città di Torino sarà di 5 milioni netti. In realtà dalla nuova ripartizione Torino riceverà oltre 1 milione di euro, più circa 2 milioni di euro derivanti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza grazie a un incremento di risorse statali di 10 milioni per il Piemonte", conclude Preioni. "Nessuna penalizzazione, solo polemica sterile".