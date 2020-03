Coronavirus, prosegue la chiusura del Circolo dei Lettori

A fronte delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte in merito alle misure per contenere l’emergenza epidemiologica da “coronavirus” COVID-2019 la Fondazione Circolo dei lettori comunica che le sedi di Torino, Novara e Rivoli rimarranno chiuse da domani giovedì 5 marzo a domenica 15 marzo compresa.



Tutti gli eventi in programma sono pertanto annullati. In caso di differenti indicazioni a seguire da parte delle istituzioni potremo prevedere la riapertura dei locali. Seguiranno aggiornamenti. Il canale di comunicazione per il pubblico è circololettori.it.