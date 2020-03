Rivoli, il gruppo consiliare del Pd chiede misure a sostegno di famiglie e commercianti

Vista la grande emergenza Sanitaria che sta colpendo in questi giorni anche il nostro comune e, considerato il forte impatto che tutto ciò sta avendo sulle attività scolastiche, la circolazione, il commercio e le tante attività produttive presenti nel nostro comune, come Gruppo Consiliare del Partito Democratico, abbiamo deciso di attivarci con una mozione presentata al Sindaco della nostra Città, Andrea Tragaioli, con la quale richiediamo un intervento di supporto economico e alcune misure economiche a sostegno delle famiglie e rivolesi e dei tanti commercianti.

Richiediamo pertanto di:

· Adempiere al regolamento degli asili nido che prevede “nel caso di interruzione del servizio per una intera giornata a causa di sciopero o disposta dall’Amministrazione per gravi motivi, di procedere ad un rimborso in trentesimi della tariffa mensile”. Rimborsando la quota delle tre settimane in cui le famiglie non hanno usufruito del servizio

· Rimborsare il 75% del servizio scuolabus alle famiglie che ne usufruiscono, dal momento che per 3 settimane il servizio non è stato erogato.

· Una riduzione della Tari pari al 10% alle attività commerciali del territorio

Confidenti nella piena approvazione di tale mozione da parte del Sindaco e della Giunta tutta, riteniamo sia necessario mettere in campo misure che sostengano le famiglie e le attività del territorio. Si dovrebbe fare molto di più, ma anche solo un piccolo segnale è importante darlo.