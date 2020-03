Tutti gli eventi cancellati a Nichelino per l'emergenza coronavirus

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto 2020/14241 che prevede, in particolare, le seguenti misure destinate a contenere i rischi di contagio da Covid-19, a partire dalla chiusure di tutte le scuole fino al 15 marzo.

La Città di Nichelino, come misura cautelare, ha disposto la sospensione delle attività delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche e nella piscina comunale. E' stata disposta anche la sospensione delle attività nei Comitati di Quartiere e nel Centro Anziani; il servizio bar resterà aperto.

Le palestre private dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto.

Annullatal'iniziativa previsa per la Festa della donna, domenica 8 marzo, nella Sala Mattei del Palazzo Comunale, "Poesie e musica”, sempre per l'emergenza coronavirus rinviata a data da destinarsi la seconda edizione della "Marcia della pace", prevista per sabato 14 marzo. E, in ottemperanza alle nuove disposizioni ministeriali relative ai teatri, gli spettacoli previsti al Teatro Superga nel mese di marzo saranno riprogrammati.

La città di Nichelino, a scopo cautelare e nel rispetto delle indicazioni del decreto ministeriale del 4 marzo, ha previsto le seguenti modalità di accesso del pubblico ad alcuni servizi:

DEMOGRAFICI: accesso contingentato (un ingresso per volta a ogni sportello, con attesa all'esterno della struttura).

INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA: è consentito il solo servizio di prestito. Non sarà possibile consultare testi e sostare all'interno delle strutture.

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, di professione medico, sottolinea: “Invito tutti a rispettare gli obblighi e le raccomandazioni del decreto. E' un momento delicato ma le precauzioni atte a garantire la salute della cittadinanza sono imprescindibili. Siamo una grande comunità e sono certo della collaborazione di tutta la popolazione. Consiglierei di evitare, per ora e come forma di cautela, le discipline/attività che prevedono vicinanza fisica o forme di contatto (ballo, arti marziali, sport di squadra, ecc). Il rispetto di tutto ciò permetterà di limitare eventuali rischi di contagio sul territorio”.