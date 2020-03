Donne vincenti e straordinarie, il pensiero dell’assessore Caucino per l'8 marzo

In un momento di forte preoccupazione ma di grande volontà di ritorno alla vita normale, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino , vuole dedicare a tutte le donne un pensiero.

"Attraverso le testimonianze – ha sottolineato Caucino - e l’esempio di grandi personalità femminili, professioniste, imprenditrici e soprattutto sognatrici che racconteranno in un video le proprie esperienze, è necessario cominciare a valorizzare prima di tutto se stesse, come risorse fondamentali per la società e per la famiglia. La giornata dell’8 marzo viene quindi proposta come una riflessione sul valore straordinario di tutte le donne".

Il video, realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale, sarà disponibile online sul sito della Regione Piemonte, del Consiglio regionale e sui social da sabato 7 marzo.