Il Comitato di gestione del parco del Valentino è quasi realtà: convocati i partecipanti

Dopo vent'anni di attesa, sta finalmente per prendere vita il Comitato di gestione del Valentino. La notizia è arrivata ieri da ParcoVivo, comitato spontaneo costituitosi lo scorso giugno per rivitalizzare l'area verde contro il degrado e l'abbandono. "Da oggi è partito l'iter - hanno detto - e noi siamo stati contattati dall'assessore Iaria insieme agli altri operatori del parco per partecipare alla prima riunione costitutiva", che si terrà il 27 marzo.

La formazione del comitato era stata inserita nel regolamento del Valentino del 2000. Ora, finalmente, permetterà a diversi soggetti che operano nel parco - dalle società remiere agli esercenti, dall'Università e Politecnico ai grossi enti culturali (come la Promotrice di Belle Arti) di sedersi tutti attorno a un unico tavolo e ragionare sulle strategie da mettere in piedi per il suo rilancio.

Un'urgenza, quella del comitato, rimarcata più volte da ParcoVivo, che aveva tempo fa lanciato una petizione ormai quasi a quota 25 mila firme.