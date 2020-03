Meteo, tempo stabile per il fine settimana, ma con temperature fresche

Tempo stabile ancora per qualche giorno, su Torino e provincia. Gli esperti indicano infatti un miglioramento delle condizioni meteo per il weekend, anche se ancora con temperature fresche. Veloce perturbazione lunedì ma con poche precipitazioni.

A Torino quindi sabato e domenica il cielo sarà in prevalenza sereno con nubi di passaggio nel pomeriggio di domenica. Temperature massime stazionarie o con oscillazioni di 1/2 °C rispetto oggi. Minime in calo con valori generalmente tra 2 e 4 °C. Possibili gelate nelle vallate e in zone di pianura senza vento e con cielo sereno.