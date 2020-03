Tecnologia e internet: la privacy assicurata grazie alle VPN

Il tema della privacy su internet è assolutamente centrale nella nostra società iperconnessa e sempre più legata all’utilizzo della rete. Secondo gli esperti nel 2020, a causa delle scarse strategie di difesa della rete e delle infrastrutture, si prevede che le perdite da attacchi cyber potrebbero ammontare fino a 3000 miliardi di dollari causando danni non solo alla reputazione, per imprese e istituzioni pubbliche.

Per questo motivo quando si naviga in rete bisogna sempre sapere come difendere la privacy su internet, tenendo presente che quando si pubblica qualcosa, questa diviene automaticamente di dominio pubblico facendone perdere di conseguenza il diretto controllo. Ciò che viene pubblicato può essere usato da altre persone o aziende che, per i loro scopi, potrebbero provocare dei seri danni a discapito dei vari utenti.

Particolare attenzione deve essere prestata soprattutto ai propri dati sensibili. Sono sempre più ricorrenti i casi di phishing , cioè di furto d'identità online con la sottrazione ad esempio di username, password, numeri telefonici e coordinate bancarie. Questi vere e proprie truffe si celano comunemente dietro mail che richiedono la conferma di credenziali d’accesso o dietro offerte molto allettanti che compaiono all’improvviso durante la navigazione, frequentemente riconoscibili da errori ortografici e da informazioni troppo generiche.





Le VPN

La nostra privacy su internet può essere tutelata grazie alle VPN. Una VPN permette di utilizzare internet in anonimo attraverso una connessione criptata. Esistono diversi provider che offrono VPN gratis android che garantiscono la nostra sicurezza in rete.

Ma cosa sono le VPN? Si tratta di reti private che garantiscono privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione logicamente riservato (tunnel VPN) e creato sopra un’infrastruttura di rete pubblica.

Il termine virtuale sta a significare che tutti i dispositivi appartenenti alla rete non devono essere necessariamente collegati ad una stessa LAN locale ma possono essere dislocati in qualsiasi punto geografico del mondo.

È possibile utilizzare le VPN, dunque, per proteggere la propria identità online. In ambito prettamente aziendale, una VPN può essere paragonata ad una estensione geografica della rete locale privata (LAN) e che, quindi, permette di collegare tra loro, in maniera sicura, i siti della stessa azienda dislocati sul territorio. Per farlo, viene sfruttato l’instradamento dei pacchetti di dati tramite il protocollo IP per il trasporto su scala geografica: questo permette, di fatto, di realizzare una LAN “virtuale” e “privata” ma del tutto equivalente ad un’infrastruttura fisica di rete dedicata.