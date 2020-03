Un percorso podistico di nove chilometri nel parco della Pellerina

Ottime novità per la Pellerina: d'ora in poi, infatti, i frequentatori del parco potranno usufruire di un nuovissimo percorso podistico di nove chilometri, con partenza e arrivo alla Cascina Marchesa. Il Servizio Verde Pubblico della Città di Torino ha completato, nei giorni scorsi, la posa di alcuni “panettoni” gialli con indicazione chilometrica.

L'idea del percorso è partita direttamente da Rino Mafodda, un cittadino residente in borgata Parella che già alcuni anni fa aveva proposto una forma di segnalazione chilometrica al Valentino: "Alla Pellerina - dichiara – ogni giorno ci sono circa trecento/quattrocento persone che si allenano, tra cui il sottoscritto: dopo un lungo via-vai tra gli assessorati a sport, viabilità e ambiente è stata finalmente trovata una soluzione economicamente accettabile grazie al ritrovamento dei panettoni in cemento sotto un ponte del parco stesso".

La posa è stata fatta lo scorso martedì, ma le esigenze non sono finite: "Il percorso - prosegue Mafodda – andrebbe coperto di ghiaia perché in alcuni punti si formano delle buche abbastanza profonde. In alcuni punti come il tratto finale di Via Pietro Cossa, inoltre, l'illuminazione è davvero scarsa e non consente un pieno utilizzo in sicurezza del parco nelle ore serali e notturne".

L'incontro con le istituzioni è avvenuto un paio d'anni fa durante una Commissione di Quartiere in Circoscrizione 4: "Dopo diverse segnalazioni agli assessori Unia e Finardi - spiega il capo-gruppo del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli – e alcune lettere inviate dallo stesso cittadino, bravo a non demordere, siamo riusciti ad ottenere un bel percorso podistico anche se mancano ancora delle segnalazioni e il terreno deve essere adeguato".