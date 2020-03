Effetto coronavirus anche sul Balù Green: “Calo di affluenza del 20/30% il sabato”

Anche il Balù Green, nuovo nome assegnato dall'amministrazione comunale al Mercato del Libero Scambio dopo lo spostamento definitivo in Via Carcano, in queste settimane di emergenza coronavirus non ha sospeso l'attività. Anche BalùGreen, come moltissimi altri esercizi commerciali, ha subito un calo sensibile di affluenza.

La situazione è stata confermata dagli stessi organizzatori dell'associazione Vivi Balon: “Il problema – ha spiegato il presidente Salvatore Planeta – riguarda soprattutto il sabato, giornata che già faticava a decollare per via del trasferimento da Borgo Dora, con un 20/30% in meno di pubblico; la stessa tendenza si è verificata per quanto riguarda gli espositori, con più di cento postazioni non assegnate su un totale di quattrocento”. Le difficoltà si sono fatte sentire di meno durante la domenica: “La scorsa settimana - ha proseguito – la diminuzione di pubblico è stata del 5% circa, a fronte di un tutto esaurito di espositori. Il trend, comunque, è negativo e ci aspettiamo un calo in entrambi i fattori”.

Il dilagare del coronavirus ha, di fatto, segnato anche l'interruzione delle attività promozionali per la giornata del sabato: “Al momento - ha concluso Planeta – i discorsi intrapresi con la Città riguardo la comunicazione si sono comprensibilmente interrotti: ci auguriamo che questa emergenza passi al più presto per ritornare a essere il vecchio Balon dei più poveri. Quello che sta emergendo in questi ultimi giorni è il vero significato del libero scambio, ovvero di un mercato pensato per chi ha bisogno di sopravvivere”.