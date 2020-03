Non dimentica di piazzare l’“Amnesia” al mercato: arrestato un 48enne che nascondeva 3 kg di hashish

Giovedì sera gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino quarantottenne di origine marocchina per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo era stato notato in piazza della Repubblica in compagnia di un soggetto in sella a una bicicletta. I due, alla vista delle forze dell’ordine, si erano separati immediatamente. Il quarantottenne diretto ai “carretti” del mercato, dove ha appoggiato su un banco un involucro di colore scuro. Gli agenti appureranno poi che si trattava di un panetto di hashish di 100 grammi, ancora confezionato, con un’etichetta bianca riportante la scritta “Amnesia”.

Gli operatori del commissariato hanno sequestrato la sostanza e perquisito l’uomo, rinvenendo nelle tasche del giubbotto 525 euro e due cellulari. Estesa la perquisizione allo stabile di residenza del pusher, gli investigatori, coadiuvati dall’Unità Cinofila, hanno scoperto, all’interno di un garage, una busta contenente altri panetti di hashish, per un peso totale di circa 3 Kg. Ogni panetto presenta l’etichetta bianca con scritto “Amnesia”, identica a quella del panetto sequestrato sul carretto del banco. Dapprima il quarantottenne ha negato l’utilizzo del locale ma alcuni quaderni scolastici con riportato nome e cognome del figlio lo hanno smentito. Nel medesimo garage i poliziotti hanno trovato inoltre un motociclo, risultato poi essere provento di furto.

L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione.