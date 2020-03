Rinviato a sabato 9 maggio l'inizio di Sacra 360°

L'Associazione Volontari Sacra di San Michele-odv, in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, comunica di aver rinviato l'inizio del ciclo di conferenze “SACRA 360°” già previsto per sabato 14 marzo a sabato 9 maggio 2020.

La lezione-conferenza di Giuseppe Sergi, professore emerito di Storia medievale all'Università di Torino, dal titolo “Concetti-guida per la storia religiosa dei secoli centrali del medioevo” già prevista per sabato 28 marzo è spostata a sabato 9 maggio e inaugurerà il ciclo.

Nello stesso pomeriggio si terrà anche la prevista lezione di Sonia Damiano, storica dell'arte e Incaricato diocesano per i beni culturali nella diocesi di Saluzzo, sul tema dei Beni ecclesiastici come fonti per lo studio della religiosità di un territorio.

La lezione di Daniela Vighetti (docente presso il Liceo Des Ambrois di Oulx) dal titolo “ Sacra di San Michele: un tassello di architettura medievale” già prevista per sabato 14 marzo è invece spostata a sabato 23 maggio.

Resta invariata la programmazione del ciclo autunnale che inizierà sabato 26 settembre con la conferenza di GianMaria Zaccone, Direttore Centro Internazionale di Studi Sacro Lino, dal titolo “Il culto a San Michele ed il fenomeno del pellegrinaggio”.