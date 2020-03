Diego Sarno (Pd): "Io e gli altri consiglieri regionali in quarantena preventiva"

Con un lungo post su Facebook, il consigliere regionale del Pd Diego Sarno ha spiegato che, a lui e a tutti gli altri colleghi, è stato chiesto di mettersi in quarantena preventiva, dopo la positività al coronavirus del Governatore Cirio e dell'assessore Tronzano.

L'esponente dem ne ha approfittato anche per lanciare l'appello a rimanere a casa, rispettando i recenti decreti governativi. "Cari amici, care amiche, anche io come molti, mi trovo a casa in quarantena preventiva: sto bene e non sono preoccupato ma dopo gli incontri avuti con persone risultate positive ai tamponi questa era l'unica scelta responsabile che io potessi fare", ha spiegato Sarno.

"Il contagio lo possiamo fermare, ma dobbiamo rimanere a casa, chiedo a tutti voi di rispettare il Decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera, vi chiedo davvero di restare a casa il più possibile: dobbiamo azzerare i contatti sociali non obbligatori, dobbiamo cercare il più possibile, per chi può, di lavorare da casa".

"Continuerò comunque a lavorare per la Regione Piemonte grazie alla rete internet, continuerò ad aggiornarvi sulle evoluzioni di questa situazione e sul mio stato di salute, che ripeto, al momento è ottimo", ha proseguito Diego Sarno. "#iorestoacasa lo faccio per me, per mio figlio Tommaso, per tutti i cittadini italiani e non. Resistiamo, mettiamoci impegno e torneremo presto alla normalità, forza!"

#PresentiperilFuturo