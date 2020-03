Preioni (Lega): "Rendiamo omaggio al talento, alla dedizione e allo spirito di iniziativa dei tanti sanitari piemontesi"

"In questi giorni particolarmente difficili per tutta la popolazione piemontese e non solo, il mio ringraziamento va agli operatori del settore sanitario, che con grande spirito di abnegazione stanno lavorando giorno e notte per offrire le loro cure a chi ne ha bisogno. L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il sistema, ma sono convinto che, nonostante tutto e tutti, alla fine ce la faremo. Osservando lo sforzo che medici, infermieri, Oss, volontari, farmacisti e tutte le altre figure professionali impegnate stanno compiendo, trovo la forza di andare avanti e di pensare positivo". Lo ha dichiarato in una nota il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.

"E la chiusura delle scuole prorogata ad aprile sta rivelando un nuovo eroismo, che si affianca a quello dei sanitari. Migliaia di docenti volenterosi stanno mettendo in campo tutte le loro energie per ovviare ai problemi educativi dell’emergenza. In questi giorni ho sentito di migliaia di ore di lezione a distanza già presenti sulle piattaforme di teledidattica, attività purtroppo lasciata alla buona volontà e alla possibilità di ciascun insegnante, con strumenti propri non essendo le scuole agibili. In Regione Piemonte si è già costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di effettuare un censimento delle scuole che hanno già avviato l’attività online, e di accompagnare quelle meno attrezzate nella transizione dalla didattica tradizionale a quella in rete".

"Vedremo presto se anche stavolta l’emergenza ci costringerà a fare quello che avremmo dovuto progettare pensare e realizzare prima, e nel frattempo rendiamo omaggio al talento, alla dedizione e allo spirito di iniziativa di tanti educatori che anche oggi aiutano a scrivere una pagina del futuro dei loro studenti in un momento così buio. Un grazie sincero, dunque, per la vostra professionalità e per la vostra presenza normalizzante".

"Dal canto nostro, la Lega ha già sottoposto al Governo misure per fronteggiare l’emergenza e il dopo emergenza, perché la priorità è indubbiamente la salute ma dobbiamo salvare anche le imprese, e come Regione abbiamo allo studio una serie di misure per fronteggiare questa situazione nel più rapido tempo possibile", ha concluso Preioni.