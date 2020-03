I volantini porta a porta al tempo del Coronavirus: "Passate parola, noi vi aiutiamo"

"Carissimi condomini, vivo in questo palazzo. Data la situazione attuale non posso recarmi a lavoro: per questo motivo sono disponibile (chiaramente in modo gratuito), per chi avesse bisogno di fare la spesa, ritirare farmaci o anche per fare due chiacchiere al telefono". E' questo il messaggio stampato e diffuso su volantini circolanti da ieri nei quartieri di Mirafiori Nord e Santa Rita. Colori vivaci, che richiamano serenità e invitano a chiedere una mano in un momento critico per tutti. Ma per qualcuno - dagli anziani ai disabili - un po' di più.

Di casa in casa, una catena nata dall'iniziativa di due giovani residenti e presto accolta da tutti gli altri. "Fanno piacere - commenta il coordinatore ai servizi sociali della Circoscrizione 2 Vincenzo Camarda - le continue iniziative solidali di auto mutuo aiuto e la rete solidale che stanno nascendo sul nostro territorio. Sono momenti di collaborazione ben riusciti con la pubblica amministrazione".

In modo analogo si sta muovendo anche la Casa del Quartiere di San Salvario, in via Morgari 14, affiggendo ai citofoni informazioni utili per gli abitanti in difficoltà: "Se siete a conoscenza di qualcuno nel vostro condominio che in questi giorni ha problemi a uscire di casa perché molto anziano o malato, o non ha nessun partente o amico che possa aiutarlo, potete informarlo che può chiamarci allo 011 6686772". Gli operatori si rendono disponibili a portare a casa alimentari, medicine o svolgere altre spese urgenti.