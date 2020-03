Coronavirus, lenzuolo davanti ad una scuola di Torino:"Andrà tutto bene. Vi aspettiamo a braccia aperte"

Anche il Pd Torino aderisce alla campagna “andrà tutto bene”, partita dal web e che si sta diffondendo velocemente in diverse zone d’Italia, Torinese incluso. L’invito è quello di esporre un lenzuolo o un cartello, con arcobaleno ricco di positività ed allegria, insieme alla scritta “Tutto andrà bene”, per poi esporlo a balconi e finestre.

Un’iniziativa messa già in campo negli scorsi giorni, come racconta il segretario metropolitano dem Mimmo Carretta, dalla scuola materna Charles Perrault di Torino. Sulla cancellata esterna dell’istituto di via Boccherini è comparso un telo con cuori, mani, abbracci e una scritta “andrà tutto bene. Vi aspettiamo a braccia aperte". L’invito di Carretta poi è di rimanere a casa.