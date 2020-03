Venaria, auto si ribalta sulla tangenziale: traffico rallentato, nessuna conseguenza per il guidatore (VIDEO)

Paura, rallentamenti al traffico ma per fortuna nessuna conseguenza per l'incidente avvernuto al chilometro 13 della tangenziale di Torino nella serata di oggi, venerdì 13 marzo.

All'altezza dello svincolo di Venaria, il guidatore di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, senza per fortuna coinvolgere altre vetture. Inevitabili le conseguenze per la circolazione, visto l'arrivo dei mezzi di soccorso, ma per fortuna il conducente non si è ferito, malgrado la spettacolarità dell'incidente.

Poco dopo le ore 21 il mezzo è stato rimosso e adesso la situazione del traffico sta tornando normale.